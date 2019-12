Maltempo | nel Grossetano 2 intrappolati in un torrente | salvati da pompieri

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Due persone sono rimaste intrappolate all’interno di un’auto nelMaiano nel comune di Magliano, in provincia di Grosseto. Per salvare i due automobilisti sono intervenuti i vigili del fuoco del comando del capoluogo della Maremma a bordo del gommone da rafting in dotazione. La squadra fluviale ha raggiunto i due e li ha trasportati in una zona sicura. I due sono incolumi.L'articolo, nelin undaMeteo Web.

