Fiorentina esonera Montella dopo ko con la Roma “Ora non parlo | mi godo Firenze”

(Di sabato 21 dicembre 2019) Cambio in panchina a Firenze. Laha comunicato in una nota "di aver sollevato Vincenzodall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra". L’obiettivo "di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future - si legge nella nota apparsa sul sito del club - hanno spinto proprietà e dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore. "Laringrazia Vincenzoed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera - continua la nota - Il club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della ...

Eurosport_IT : Quattro vittorie su 24 partite, l'avventura di Montella a Firenze non è mai decollata... #Montella | #Fiorentina - Eurosport_IT : Fiorentina-Montella, siamo ai saluti ?? #Montella | #FiorentinaRoma - carloarbini51 : RT @unfair_play: La Fiorentina esonera Montella. Così, di botto. #Fiorentina #Montella -