Dieta in bianco per sgonfiarsi e mantenere l’intestino sano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Lainpuò rivelarsi un’ottima alternativa per combattere il gonfiore addominale e perl’intestino. Quando si parla di questo approccio alimentare non si inquadra uno schema preciso. La cosiddettain, spesso consigliata dai medici curanti, non è altro che un modo di alimentarsi avente il fine di non appesantire eccessivamente l’intestino, garantendo nel contempo l’apporto del principali nutrienti. Tra le peculiarità questaè possibile citare l’utilizzo di pochi condimenti e facili da digerire. Nella maggior parte dei casi, a chi viene raccomandato di mangiare insi consiglia di dare spazio a cereali, carne bianca, pesce, basse quantità di frutta e verdura, cereali. Lainviene frequentemente indicata dopo una gastroenterite virale, ma anche nell’eventualità di una sindrome ...

