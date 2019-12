Cercola, solidarietà al ‘Mama Ines’ per l’associazione “Gli occhi di Claudio” (Di sabato 21 dicembre 2019) Al “Mama Ines” di Cercola è in programma un exclusive event con raccolta fondi per l’associazione “Gli occhi di Claudio” per la costruzione di un pozzo a Tamassogo in Burkina Faso. Interessante nuovo appuntamento con il format “Bazar”. Domenica 22 dicembre 2019, infatti, con inizio alle ore 20.30 al “Mama Ines” di Cercola è in … L'articolo Cercola, solidarietà al ‘Mama Ines’ per l’associazione “Gli occhi di Claudio” proviene da 2A News. Scritto da Redazione

