Biathlon oggi in tv | orari inseguimenti Le Grand Bornard 2019 | programma | streaming

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019), sabato 21 dicembre, proseguono le gare della Coppa del Mondo didi LeBornand: in Francia sono inla 12.5 km pursuit maschile alle ore 13.00 e la 10 km pursuit femminile alle ore 15.00. In gara ci saranno per l’Italia cinque atleti: tra gli uomini Dominik Windisch partirà 7°, con Lukas Hofer 9° e Thomas Bormolini 60°, mentre tra le donne Lisa Vittozzi scatterà 15ma e Dorothea Wierer 22ma. Di seguito ilcompleto degliodierni della Coppa del Mondo di LeBornand con glie le startlist. Gli eventi saranno trasmessi in diretta televisiva da Eurosport 1, mentre sono previste anche le dirette intramite Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà le dirette live testuali delle gare transalpine.LEBORNAND Sabato 21 dicembre ore 13:00 12.5 km inseguimento maschile ore 15:00 ...

