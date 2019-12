Trono Over, la verità dietro l’abbraccio tra Tina e Gemma (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il dramma di Gemma continua e questa volta la pOverina sembra inconsolabile. Per questo motivo in studio sta per succede qualcosa di davvero pazzesco. Tina abbraccerà la sua acerrima rivale per tentare di consolarla… Cosa nasconde questo abbraccio? Juan e Gemma tornando ad essere i protagonisti dello studio. Il pretesto è una foto per una serata che lei non vuole assolutamente fare. Inoltre il fatto che la sua faccia fosse vicino a quella di Juan l’ha alterata. Gianni Sperti prende la parola. E’ indignato anche per i retroscena di quale giorno fa: se fa serate nonostante quello che dice in studio allora le cose non vanno o bene. Gemma in tutto questo inizia a dare cenni di cedimento. “Ne devo subire tante” ammette sospirando, prima di arrabbiarsi perchè si sente dire bugie. Maria interviene nella discussione e riporta in auge la proposta di Juan di ...

