Traffico Roma del 20-12-2019 ore 09 | 00

(Di venerdì 20 dicembre 2019) ANCONRA BLOCCATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS, ILÈ FERMO PER INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA CESANO E CASTEL DE’ CEVERI, VERSORIPERCUSSIONI LUNGO VIA DI BACCANELLO E SULLA VIA CASSIA, DOVE SI STA RIVERSANDO IL. LUNGHI INCOLONNAMENTI, FINO A VIA ORIOLONO, IN DIEZIONE DEL CENTRO. SULLA VIA FLAMINIA, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, VERSO LA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI, SUL QUADRANTE SUD DEL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRA ANCHE UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA VIA DEL MARE, IN CARREGGIATA ESTERNA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI, SULLAFIUMICINO, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER UN GUASTO TECNICO, LA FERMATA PONTE LUNGO DELLA METRO A, RESTA APERTA SOLO IN USCITA. PER ACCEDERE AI TRENI ...

