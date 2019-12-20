Leinì : Si sente male all'asilo, morta bimba di due anni e mezzoRaffaella Di Caprio batte tutte: è l'attrice italiana più bellaScuolabus con a bordo bimbi dell'asilo si ribalta per evitare un cervoAllerta meteo Roma 20 dicembre: maltempo, forti raffiche di vento e ...Condofuri : Mattia Albace muore a 19 anni in un incidente in A2 a ...Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip : Ma Sarcina teme sveli la ...Rompe costola e mandibola alla moglie perchè voleva un figlio maschioSenza vestiti per strada danneggia le auto in sosta e poi la fa in ...Monica Bellucci torna dall'ex fidanzato Nicholas LefebvreA Glorie di Bagnacavallo Riccardo Pondi uccide la moglie Elisa Bravi

Traffico Roma del 20-12-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 20-12-2019 ore 09 | 00 ANCONRA BLOCCATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS, IL Traffico È FERMO PER INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 20-12-2019 ore 09:00 (Di venerdì 20 dicembre 2019) ANCONRA BLOCCATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS, IL Traffico È FERMO PER INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA CESANO E CASTEL DE’ CEVERI, VERSO Roma RIPERCUSSIONI LUNGO VIA DI BACCANELLO E SULLA VIA CASSIA, DOVE SI STA RIVERSANDO IL Traffico. LUNGHI INCOLONNAMENTI, FINO A VIA ORIOLO RomaNO, IN DIEZIONE DEL CENTRO. SULLA VIA FLAMINIA, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, VERSO LA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI, SUL QUADRANTE SUD DEL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRA ANCHE UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA VIA DEL MARE, IN CARREGGIATA ESTERNA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI, SULLA Roma FIUMICINO, TRA IL RACCORDO ANULARE E  VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER UN GUASTO TECNICO, LA FERMATA PONTE LUNGO DELLA METRO A, RESTA APERTA SOLO IN USCITA. PER ACCEDERE AI TRENI ...
Leggi la notizia su romadailynews

twitterromadailynews : Traffico Roma del 20-12-2019 ore 09:00: ANCONRA BLOCCATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS, IL… - PLRomaCapitale : #Roma: Via Nomentana fra Via Antonio Fogazzaro e Via Ettore Romagnoli traffico rallentato e #incidente in direzione Centro - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-12-2019 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!