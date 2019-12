Rete 5G, Cina sì o Cina no? L’Europa in ordine sparso, in Italia è allarme sicurezza nazionale (Di venerdì 20 dicembre 2019) L'Europa si presenta in ordine sparso all'appuntamento del 5G. A dividere è il quesito: Cina sì o Cina no? Huawei sì o Huawei no? E, alle spalle di questi movimenti, l'ombra della dura opposizione statunitense, secondo la quale la gestione cinese del protocollo di trasmissione più avanzato, destinato a rivoluzionare il sistema delle telecomunicazioni e della navigazione mobile, sarebbe un pericolo per la sicurezza. Le risposte sono le più diverse. La Germania, per esempio, sta mantenendo una posizione aperta alla penetrazione di Huawei. Proprio oggi l'agenzia di stampa Reuters, in esclusiva, ha rivelato che il principale operatore tedesco - Deutsche Telekom - è in trattativa con il gigante cinese per la fornitura degli equipaggiamenti necessari al 5G. Il negoziato, al momento, sarebbe fermo, anche perché il governo tedesco - che possiede oltre un terzo delle azioni di DT - non ha ancora ...

