Protestano i residenti delle case popolari di via Bargellini: falò e cassonetti bloccano la strada (Di venerdì 20 dicembre 2019) I residenti delle case popolari di via Bargellini, quartiere Tiburtino, sono scesi ancora una volta in strada per protestare contro la mancata accensione dei termosifoni. Hanno bloccato la strada con due cassonetti e un falò.

Leggi la notizia su roma.fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Protestano residenti