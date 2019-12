Omicidio Isabella Noventa | Manuela Cacco esce dal carcere per la prima volta

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019)è tornata a casa a Camponagara per andare a trovare il padre. Si tratta dellache alla ex tabaccaia condannata per il delitto, viene concesso il permesso di uscire dal, dove è reclusa in attesa che diventi definitiva la condanna a 16 anni dil'della segretaria di Albignasego.

TgrRai : RT @TgrVeneto: #Padova #Omicidio di Isabella Noventa. Manuela Cacco, l'ex tabaccaia condannata a 16 anni e 10 mesi per il delitto della seg… - TgrVeneto : #Padova #Omicidio di Isabella Noventa. Manuela Cacco, l'ex tabaccaia condannata a 16 anni e 10 mesi per il delitto… -