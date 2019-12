Mubadala World Tennis Championship | Tsitsipas supera Djokovic per 3-6 7-6 6-4 e accede in

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) StefanosNovakper 3-6 7-6 6-4 ecosì alla finale del2019, dodicesima edizione del torneo di esibizione che si disputa ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Viene dunque eliminato il detentore del titolo, mentre il greco nell’atto conclusivo affronterà il vincente della partita tra Rafael Nadal e Karen Khachanov. La prima chance del match è per, che nel game d’apertura dell’incontro ha subito una palla break: il numero 2 del ranking Atp la annulla e da lì dà avvio a una fase di dominio, nella quale riesce a strappare il servizio all’avversario per due volte a distanza ravvicinata (nel secondo e nel sesto game). Proprio il sesto game è il momento più critico della partita di, che sembra quasi aver mollato psicologicamente concedendo il break addirittura a zero. Ma il ventunenne ...

