Migranti | Ocean Viking salva 112 persone a largo della Libia

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nelle prime ore di venerdì 20 dicembre, la naveong Sos Mediterranee e Msf,hato 112al. Iltaggio comprende 24 donne, 3 delle quali in stato di gravidanza e 38 bambini, il più piccolo dei quali ha solo 3 mesi. Iti erano a bordo di un gommone sgonfio a 50 chilometri circa dalle coste libiche. Nel frattempo, resta aperto il dibattito sui decreti sicurezza. Anche l’ex presidenteCamera Laura Boldrini ha ribadito la necessità di rivedere radicalmente i decreti che attualmente comportano un inasprimento delle norme per le organizzazioni cheno vite in mare. “Sui decreti la penso allo stesso modo da tempo, questi decreti vanno radicalmente riconsiderati oltre i rilievi del presidenteRepubblica perché li ritengo inaccettabili per un Paese civile”, ha dichiarato a TPI la deputata dem.

Mary95863601 : @agorarai @Alesidcomo La Ocean Viking è stata ferma 15 gg con 104 Migranti... Ministro degli Interni La Morgese...… - Mary95863601 : @matteosalvinimi @gbongiorno66 La Ocean Viking è stata ferma 15 gg con 104 Migranti... Ministro degli Interni La Mo… - Mary95863601 : @matteosalvinimi La Ocean Viking è stata ferma 15 gg con 104 Migranti... Ministro degli Interni La Morgese... CONTE… -