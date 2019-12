Le Olimpiadi 2020 saranno le più calde di sempre! Temperature roventi | gli atleti si

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Quelle di Tokyolepiùdella storia. Le previsioni meteo per la rassegna a cinque cerchi, in programma dal 22 luglio al 9 agosto, sono davvero terribili: gli indici Wbgt (wetbulb globe), con cui si valutano i rischi anche per i militari impegnati in zone desertiche, parlano di un indice di rischio superiore al 90% e di condizioni di stress termico non compensabili dall’organismo umano. Nella capitale giapponese, nel pieno del periodo estivo, non solo sarà difficile ottenere delle prestazioni importanti ma sarà anche difficile sopravvivere e non era mai successo che i Giochi si disputassero in condizioni ambientali così critiche. Il Corriere della Sera ne ha parlato sul numero in edicola oggi, glistanno già facendo i conti con quello che troveranno tra sette mesi e per questo motivo stanno utilizzando E-Celsius. Si tratta di una ...

AuroraLupiani : Sei pronto per le Olimpiadi di Tokyo 2020? Partecipa anche tu assieme ai tuoi amici, sfidandoli nelle tante discipl… - OA_Sport : Volley, Francesca Piccinini: “Io alle Olimpiadi 2020? Mai dire mai. Italia moderna, faremo bene a Tokyo” - PaoloVerri : @RaiRadio2 @CaterpillarAM @FSolibello @nonsolomamma @marcoardemagni Ma di che anno parliamo? Sono molto confuso...… -