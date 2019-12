La Popolare di Bari non farà la fine di Banca Etruria. Ma Bankitalia ora deve cambiare. Parla il senatore pugliese M5S, Iunio Valerio Romano: “Risparmiatori in sicurezza senza svendere l’istituto” (Di venerdì 20 dicembre 2019) “Due interventi sideralmente distanti”. Ecco perché non si può neanche avvicinare l’intervento del Governo sulla Popolare di Bari rispetto a quanto fatto (o, meglio, non fatto) dal Governo Renzi su Banca Etruria. Ne è certo il senatore M5S Iunio Valerio Romano che ben conosce la questione BpB essendo pugliese. “Banca Etruria, come le altre banche dell’Italia centrale, venne sottoposta – dice il pentastellato – a risoluzione, cioè all’applicazione della direttiva sul bail in che ha imposto un prezzo altissimo agli obbligazionisti”. Invece con la Popolare di Bari? In questa circostanza si delinea un intervento pubblico-privato: da una parte il Mediocredito Centrale, dall’altra il Fondo interBancario alimentato dalle banche. Il presidio pubblico garantirà che alla fine del rilancio la Banca non sia regalata a 1 euro, come è successo nel caso delle Popolari venete e nel caso ...

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Popolare Bari