“La mia malattia” Cecilia Rodriguez rivela il suo più intimo segreto | cosa è successo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nel passato dic’è la bulimia e l’anoressia. È lei stessa a raccontarlo durante la prima intervista della seconda edizione di “Rivelo“, il programma di interviste condotto da Lorella Boccia su Real Time. La sorella di Belen si è raccontata a cuore aperto tra vita professionale e privata e non solo. Per la prima volta, infatti,ha confidato di aver sofferto in passato di questi due terribili disturbi alimentari. “È unache non ho mai raccontato, forse ad Ignazio” esordisce così la sorella di Belen che si sbottona nel salotto di Lorella Bocciando per la prima volta di aver sofferto di disturbi alimentari. Tutto è cominciato quando si è trasferita in Italia per stare con l’amatissima sorella Belen. “Ho avuto un periodo quando ero arrivata in Italia che volevo fare la modella e ovviamente lei mi hanno detto si ti prendiamo, ma devi lavorare sulla tua ...

matteosalvinimi : Da quando sono segretario della Lega ho sempre promesso che una volta al governo avremmo bloccato gli sbarchi: l'ho… - beppe_grillo : Le #sardine sono un movimento igienico-sanitario. Giovani, puliti, entusiasti, grandiosi ma modesti. Senza odiare,… - francescacheeks : Auguri alla mia forevah and evah fata madrina @elisatoffoli, che continua ad essere d'esempio per ogni musicista, p… -