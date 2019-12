Google Stadia ha acquisito Typhoon Studios | gli sviluppatori di Journey to the Savage

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 20 dicembre 2019)ha, glidietro l'imminenteto thePlanet. Nonostante l'acquisizione,to thePlanet sarà ancora distribuito su Xbox One, PlayStation 4 e PC.Nell'annuncio ufficiale, il vicepresidente diGames & Entertainment Jade Raymond ha dichiarato: "sotto la guida dei suoi co-fondatori, Reid Schneider e Alex Hutchinson,ha creato un'incredibile team di veterani.si unirà al nostroGames and Entertainment studio con sede a Montreal e guidato da Sébastien Puel."Leggi altro...

puntotweet : Typhoon è l’acquisizione di Google per Stadia - - androidblogit : Google acquisisce Typhoon Studios per lo sviluppo di esclusive su Stadia - - HDblog : RT @HDblog: Google Stadia, in vendita il supporto per gamepad ufficiale e smartphone -