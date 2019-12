«Fatti curare!». Quando il Papa (su Twitter) viene accusato di non essere abbastanza cattolico (Di venerdì 20 dicembre 2019) «Per favore, non potete essere più restrittivi della stessa Chiesa né più papisti del Papa». Lo diceva Papa Francesco, nell’aprile 2017 mentre riceveva la Federazione internazionale Azione Cattolica. E verrebbe da dirlo anche adesso, leggendo i commenti sotto il tweet pubblicato il 19 dicembre dall’account ufficiale del Pontefice. I decided to display this life jacket,"crucified",to remind everyone of the essential commitment to save every human life, because the life of every person is precious in the eyes of God. The Lord will hold us to account for this at the moment of judgment. https://t.co/liDMTq73cU pic.Twitter.com/0qFoUOpKwi— Pope Francis (@Pontifex) December 20, 2019 L’immagine è quella di una croce con un giubbotto di salvataggio, un dono che la Ong Mediterranea ha voluto consegnare a Papa Francesco. Il giubbotto è appartenuto davvero ...

