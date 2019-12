Channing Tatum e Jessie J si sono lasciati | ma resteranno amici

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Periodo parecchio turbolento per la vita sentimentale di, che non solo appena un mese fa ha ufficializzato il divorzio con la ex moglie Jenna Dewan, ma ha anche chiuso il capitolo d’amore con la cantanteJ. A quanto pare la rottura, come riportano i magazine americani People e Us Weekly, risale al mese scorso, dopo poco più di un anno insieme., 31 e 39 anni, avevano iniziato a frequentarsi ad ottobre del 2018, ma erano usciti allo scoperto solo a marzo di quest’anno, sorpresi dai fotografi durante una romantica passeggiata mano nella mano a Londra. L’ultima volta insieme invece, risale allo scorso settembre ad un concerto. I motivi della rottura con la cantanteJ “Nessun dramma, semplicemente hanno scelto di prendere strade diverse, marimasti”, spiegano i media americani. Priorità ...

