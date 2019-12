Bottigliate ai carabinieri: la furia di un clandestino che torna subito in libertà (Di venerdì 20 dicembre 2019) Federico Garau Lo straniero potrebbe essere espulso, in seguito all'udienza programmata per il 13 gennaio dopo il rinvio per i termini a difesa. Il legale del clandestino ha affermato che il suo assistito si è detto "disponibile" al rimpatrio Completamente ubriaco in mezzo alla strada, ha prima scagliato una bottiglia di birra contro la "gazzella" dei carabinieri della stazione di Lido degli Estensi (Ferrara), poi ha cercato di farsi mettere sotto dalla stessa vettura ed infine si è scagliato contro i militari impegnati a bloccarlo, colpendoli con calci e pugni. Protagonista in negativo della vicenda un marocchino di 38 anni il quale, fermato dopo una violenta colluttazione, è stato infine catturato e rinchiuso dietro le sbarre di una cella di sicurezza. Come riferito dalla stampa locale, i fatti si sono svolti nella notte dello scorso mercoledì 18 dicembre. Sono da poco ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bottigliate carabinieri