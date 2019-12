Alessandro Borghese | ‘Ho scoperto di avere un altro figlio Non l’ho mai visto’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Lo chefsi racconta tra vita privata e lavoro in un’intervista a Repubblica e rivela di aver recentementediunoltre alle due nate dall’amore con Wilma Oliviero. Il terzodi“Arizona e Alexandra sono le mie due bambine avute con mia moglie” spiega, padrone di casa del programma itinerante 4 Ristoranti. E prosegue: “Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po’ ‘sportivo'”. Quindi la rivelazione sul terzo: “Da poco hodiunnato nel 2006. Me ne occupo dal punto di vista legale. Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno”. Il colpo di fulmine con Wilma Oliviero Quanto invece all’amore con Wilma Oliviero, ...

