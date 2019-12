Wanda Nara e la differenza d’età | “ci tengo a essere sensuale”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)svela la sua più grande paura, teme che i 7 anni in più rispetto al marito Icardi possanoun motivo di allontanamento tra i due. Sente spesso il bisogno di nascondersi dietro un personaggio, sempre sensuale e impeccabile. SuperCo-conduttrice di “Tiki Taka”, manager e procuratrice del marito, il calciatore Mauro Icardi, mamma di cinque figli, superin realtà è anche fragile. Ha raccontato, in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica“, di una donna diversa da quella aggressiva e provocante che siamo soliti vedere sui social. “Mi nascondo dietro un personaggio. Se ti fai conoscere e capiscono il tuo punto debole, poi sanno dove colpirti”, si rivela senza difese. E’ determinata e sfacciata, tutte doti acquisite nel tempo e necessarie per il suo mestiere: “Noi donne ...

