Rfi | a fine 2022 termine lavori nodo Stazione Pigneto

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma – Iveri e propri per ladi scambiotra la metro C di Roma e le ferrovie regionali Fl1 e Fl3 inizieranno ad aprile 2020 e si concluderanno alladel. E’ quanto hanno fatto sapere i tecnici di Rfi questa sera nel corso di un’assemblea informativa pubblica con i cittadini del quartiere, avvenuto alla presenza del presidente del V Municipio, Giovanni Boccuzzi. “L’avvio delle opere civili per la costruzione della- ha chiarito il direttore Investimenti area centro di Rfi, Marco Torassa- e’ previsto ad aprile. A giugno avvieremo la posa delle paratie. I cantieri dureranno complessivamente 30 mesi. In due anni e mezzo sara’ attivata la fermata ferroviaria (quindi a, ndr). Gli interventi sono interamente finanziati. Aldi questo periodo il vallo sara’ coperto. Sono in dirittura di ...

ardovig : Se 'Cristo si è fermato a Eboli' denunciava la situazione del Mezzogiorno, @il_piccolo di oggi denuncia in due pagi… -