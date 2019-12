Mense scolastiche, 21 ditte sospese

Con l'avvio dell'anno scolastico 20192020 Nas e ministero della Salute hanno avviato una serie di controlli su servizi di ristorazione e imprese di catering per le mese, dagli asili nido fino agli istituti superiori. Su 968 aziende ispezionate, 198hanno evidenziato irregolarità. Contestate 25 violazioni penali e 247 amministrative alle normative nazionali e comunitarie. I militari hanno sequestrato o sospeso 21 imprese, per un valore economico stimato in circa 3 milioni di euro.(Di mercoledì 18 dicembre 2019)