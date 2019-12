Grande Fratello Vip da mercoledì 8 gennaio con due puntate a settimana | D’Urso torna alla

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’offerta televisiva Mediaset prevista a partire da2020 cambia di nuovo forma. Il “Vip” debutterà in prima serata su Canale5 a partire da, per poi spostarsi al lunedì e al venerdì nel confermato doppio appuntamentole. “Live - Non è la”, che sarebbe dovutorecollocazione originale del, andrà in onda invece di domenica a partire dal 12

oltremare17 : @cristoperplesso dio come il grande fratello ? i confessionali con poggiaginocchia di velluto viola sono dotati… - DalpianoFabiola : @24Mattino Lega del filo d'oro è autosufficiente. L' attuale classe politica nata in TV ( partecipazioni ai quiz… - RAffatigato : RT @GrandeFratello: #GFVIP sta tornando, ma... in nostri nuovi inquilini quanto ne sanno davvero di Grande Fratello? ???? -