Chi è Alice de Carlo | Tina di Ognuno è perfetto

Leggi la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Si chiamadel’attrice che interpretain, la fiction che affronta il tema della Sindrome di Down in modo inedito. La miniserie racconta l’amicizia e l’amore di un gruppo di ragazzi in cerca dell’indipendenza e del loro posto nel mondo. Originaria di Roma,ha 25 anni e veste i panni di, una ragazza di origini albanesi, affetta dalla Sindrome di Down che lavora in una fabbrica di cioccolato. Nella fiction Rai si innamora di Rick, a cui presta il volto Gabriele Di Bello che anche nella vita è il suo fidanzato. Il loro amore dura da ben cinque anni ed è nato sul set di Hotel 6 stelle, un docu-reality di successo. Ospite del programma I soliti ignoti,deha parlato del suo amore per Gabriele, anche lui affetto dalla Sindrome di Down. “Lui mi ha conquistato con il suo bellissimo sorriso e con i suoi ...

