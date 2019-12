Leggi la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Scoperto nuovo bug di WhatsApp che consente dire in modo permanente ledimodificando il numero di telefono di un partecipante e inviando un messaggio. In questo modo, i membri non sono più in grado di accedere alo alla cronologia delle conversazioni. Il bug è ()L'articolo Bug diledicon la2.19.46 è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

giannifioreGF : Bug di #Whatapp cancella le chat di gruppo, risolto con la versione 2.19.46 -