Barcellona-Real Madrid stasera in tv | orario | streaming | programma | probabili formazioni

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La grande notte del Clasico. Questa sera al Camp Nou si gioca, recupero della decima giornata della Liga. Una sfida ovviamente che tutta la Spagna attende, una delle rivalità più accese di tutto il calcio europeo. Si affrontano poi anche le due squadre in vetta al campionato spagnolo e dunque è uno scontro al vertice, che può anche essere decisivo per la corsa al titolo. Seguiin direttasu DAZN Le due squadre hanno pareggiato l’ultimo incontro di campionato: ilha acciuffato un punto in quel di Valencia praticamente a tempo scaduto con un gol di Karim Benzema a tempo scaduto, mentre i catalani non sono andati oltre il 2-2 sul campo dellaSociedad. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’d’inizio di, recupero della decima giornata della Liga. ...

FutXFan : ?? BARCELLONA - REAL MADRID È finalmente arrivato il giorno di #Barcelona - #RealMadrid Le due squadre arrivano all’… - IamCALCIO : Liga, la notte del Clasico: dove vedere Barcellona-Real Madrid - giadaforevah02 : RT @GeopoliticalCen: Barcellona: massima attenzione da parte della polizia locale in occasione della partita di calcio Barcellona - Real Ma… -