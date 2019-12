Abusi sessuali su minori | il Papa abolisce il segreto pontificio

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)Francesco ha abolito il “” sui casi dicommessi suo adulti vulnerabili da esponenti delle Chiesa e reso più grave il reato di detenzione e diffusione di immagini pornografiche che coinvolgano persone fino all’età di 18 anni (il Pontefice eleva l’età delle vittime, fino a oggi, fissata a 14 anni). Nel giorno del suo 83esimo compleanno, il pontefice chiede ancora più trasparenza nella lotta contro gli. E lo fa con la pubblicazione del Rescriptum ex audientia con cui si promulga l’Istruzione “Sulla riservatezza delle cause” e al cui Articolo 1 si prevede che: “non sono (più) coperti dalle denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti” in materia disu”. Ossia, non sono più coperti dal: i casi di violenza e di atticompiuti sotto minaccia o ...

vaticannews_it : #17dicembre #PapaFrancesco abolisce il segreto pontificio per i casi di #abusi sessuali - disponibili le testimonia… - Agenzia_Ansa : Il #Papa ha abolito il segreto pontificio sugli abusi sessuali commessi dai chierici sui minori. Alzata anche l'età… - vaticannews_it : #17dicembre #PapaFrancesco abolisce il segreto per i casi di abusi sessuali. L'editoriale di @Tornielli -