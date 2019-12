Svastiche e ‘Neri al rogo’ | vergogna nella stazione della Circumvesuviana

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non conosce pace in questi giorni la, la linea ferroviaria gestita dall’Eav per contoRegione Campania che collega i comuni dell’Interland vesuviano con il capoluogo partenopeo. Stamattina i pendolari si sono svegliati con una macabra sorpresa all’arrivodi San Vitaliano. Ad attenderli vi erano disegnatee messaggi di razzismo violento come “neri al rogo”. A darne notizia è stato il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio sulla sua pagina Facebook mostrando le foto degli atti vandalici con questo breve commento: “Eav.. Oggi inizia così. Questo abbiamo trovato alladi San Vitaliano! Vandali schifosi razzisti”. Questi messaggi di odio potrebbero essere “innocui” non dando seguito alle minacce graffite sui muri, ma potrebbero anche provenire da gruppi organizzati neonazisti di ...

