Sci alpino | Federica Brignone | “Nella seconda manche bisognerà fare la differenza”

(Di martedì 17 dicembre 2019) Con Marta Bassinoterza nella prima, al momento lo slalom gigante femminile di Courchevel della Coppa del Mondo di scista riservando soddisfazioni all’Italia, considerando anche che Irene Curtoni e Sofia Goggia sono ancora nelle trenta virtuali qualificate alladiscesa.è terza a tre centesimi dalla connazionale Marta Bassino ed a 0″13 dalla leader, la norvegese Mina Fuerst Holtmann, ed ha parlato alla FISI: “Siamo tutte vicinissime, nellala differenza. Bisogna vedere come tracceranno, occorre essere perfetti, ce la giochiamo in tantissime“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Pentarhoto

