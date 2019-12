“O lo fai o…” Gerry Scotti svela i retroscena di Striscia la Notizia | succede sempre

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Non sono stati giorni facili per. Dopo anni di conduzione, c’è ancora chi lo attacca. L’ultima volta poche settimane fa, per dei presunti aiuti a un concorrente durante il suo show serale. Accuse cheaveva rispedito al mittente, senza neppure considerarli tali. A ragione di questo, della correttezza del conduttore e del ruolo svolto nella storia della televisione italiane, ieriScorri è stato chiamato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per tenere lezione sulla tv. “Che goduria! Per me poi, che ancora mi sento in colpa verso i genitori perché, risucchiato dal lavoro alla radio, mi sono fermato a due esami dalla laurea in legge, è una sorta di riscatto”, ha raccontato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che lo ha intervistato. Una chiacchierata in cuiha snocciolato molte curiose dichiarazioni su che cosa significhi fare tv, quali ...

