Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tragedia ad Amici Da qualche giorno a questa parte c’è stato un piccolo terremoto nel talent show Amici, in particolare per tutti coloro che ricordano la stagione in cui era presente Valerio Pino e Marcus Bellamy. I due, infatti, per diverso tempo hanno ricoperto il ruolo di danzatori nella trasmissione diDe. Oltre … L'articolo ‘Morto, non è un suicidio…’:perDe, ildel ballerino proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : 'Morto giovanissimo, non è un suicidio...': lutto per Maria De Filippi, il commento del ballerino - - utsukushibyun : Non ho parole... è morto il mio vicino di casa???? Per arresto cardiaco e ci sto malissimo, era giovanissimo non è giusto - Mariucc17684432 : RT @forzedellordine: BRUTTISSIMO INCIDENTE SULLA #A6 #CARMAGNOLA – +++E’ MORTO! GIOVANISSIMO, MILITARE DI STANZA A FOSSANO 23 ANNI. COINVOL… -