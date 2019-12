Morto Alessio Allegri | stella del basket lombardo | tragedia in campo

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Lutto nel mondo del: èdella Osl Garbagnate, a seguito di un malore accusato in. Inutile il massaggio cardiaco e la corsa in ospedale:, sentitosi male durante una partita al Palazzetto dello Sport di Rho, si è spento lunedì 16 dicembre.Nel mondo delsi piange la scomparsa di, storico giocatore della Osl Garbagnate. Una morte causata da un malore accusato domenica 15 dicembre durante il primo tempo della partita di Serie C Silver tra Osl Garbagnate e La Torre di Torre Boldone. Tanti i tentativi eseguiti per salvargli la vita, ma alla finesi è spento a soli 37 anni all’ospedale Sacco di Milano nella serata di lunedì 16 dicembre. Classe 1982, conosciuto income “Koeman” per via della sua fisicità, il malore lo ha colpito all’improvviso:ha dapprima alzato un ...

