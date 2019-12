Manovra,Salvini:"Ricorso alla Consulta"

"Faremo". Lo annuncia il leader della Lega, sottolineando "la mancanza di trasparenza" e criticando "tempi e modi" dell'esame della, "che così è blindata", e perché "se ne sono fregati dei suggerimenti di tutto e di tutti". "Se non vogliono fare un tavolo con la Lega, ascoltino, quanto meno, le imprese". Poi: "Noi siamo e restiamo Lega con il guerriero nel simbolo".Regionali? "Oggi sento Berlusconi e Meloni, non si può andare per le lunghe". La legge elettorale? "Non è priorità per il Paese".(Di martedì 17 dicembre 2019)