Il decreto fiscale è legge Via libera dall’Aula del Senato con 166 voti favorevoli Dal

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Viadefinitivo dall’Aula delal. Il provvedimento, che era stato già approvato dalla Camera, ha ottenuto la fiducia a Palazzo Madama con 166e 122 contrari. Ilcontiene il carcere per chi froda il fisco, stretta sugli appalti oltre i 200mila euro, sulle false compensazioni e sulle frodi sui carburanti. Ma anche una prima parte di incentivi ai pagamenti elettronici, dal tetto al contante in progressivo calo fino al partire da un credito d’imposta sulle commissioni per i commercianti, anche se la lotteria degli scontrini slitta a luglio. DA RC A CASA E TARI, AIUTI ALLE FAMIGLIE. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini più in difficoltà arriva un bonus sociale per la tassa rifiuti. Per la Tari e gli altri tributi locali, arriva anche il ravvedimento operoso, con i ritardatari che potranno ottenere uno sconto ...

