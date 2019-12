Grillo e Casaleggio in platea a sentire Conte Poi il garante incontra i parlamentari e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una giornata a Roma, come ai vecchi tempi, per cercare di ricompattare il Movimento ed evitare nuove uscite dal M5s. Beppee Davidesi sono presentati insieme nella Capitale e dopo una serie di colloqui, hanno partecipato al lancio del Piano innovazione del governo al Tempio Adriano di Roma. Al termine del discorso, i due hanno salutato Giuseppecon il quale hanno scambiato alcune parole: un segnale di vicinanza in un momento delicato per i grillini. Solo una settimana fa infatti tre senatori hanno lasciato il Movimento per aderire alla Lega, mentre ieri quattro non hanno votato la fiducia e uno (Gianluigi Paragone) ha votato contro. Proprio Paragone, secondo le agenzie di stampa, era assente all’incontro a Palazzo Madama. Anche per cercare di arginare l’emorragia di, infatti,hannoto i senatori e i deputati ...

Noovyis : (Grillo e Casaleggio in platea a sentire Conte. Poi il garante all’assemblea senatori: “Parlate di futuro, portiamo… - erregi69 : Grillo e Casaleggio in platea a sentire Conte. Poi il garante all’assemblea senatori: “Parlate di futuro, portiamo… - TgLa7 : #M5s, #Grillo a Roma, vede #Casaleggio e poi va a riunirsi con i gruppi parlamentari, e coi ministri -