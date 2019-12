Da Greta Thunberg a Susanna Tamaro | cos’è la sindrome di Asperger

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Di poco tempo fa è la notizia del ritiro a vita privata della popolare scrittricea causa delladi. Persona dell’anno per il Time, anche, la giovane attivista per il clima, è affetta da questa. Non è dunque banale domandarsi cosa sia ladie cosa comporti per chi ne soffre.ladiLadiè un disturbo dello spettro autistico, il suo nome deriva dal dottore austriaco Hansche per primo la descrisse. Chi convive con questasi trova a fare i conti soprattutto con problemi legati alla sfera dell’interazione sociale. Secondo un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, lacomprometterebbe soprattutto la qualità delle interazioni con gli altri perché chi è affetto da questo disturbo presenta difficoltà a comunicare con il linguaggio non ...

HuffPostItalia : Greta Thunberg: 'Non c'è posto in treno'. Le ferrovie tedesche replicano: 'Aveva posto in prima classe' - amnestyitalia : Greta Thunberg oggi a Torino per unire la sua voce a quella di moltissimi ragazzi e ragazze che chiedono azioni con… - lucasofri : Le foto dei ragazzi da Greta Thunberg a Torino sulla Stampa e su Libero (fatte evidentemente in due tempi diversi). -