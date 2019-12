Terremoto Campania | sciame sismico a Benevento | “Nessun danno a Ceppaloni | scuole chiuse

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Ho dato subito l’ordine di evacuazione e ho chiuso leanche per domani. Abbiamo già effettuato dei sopralluoghi tecnici alle strutture scolastiche che non hanno subito danni, ma siamo in allerta perché l’epicentro delloè tra il nostro comune e quello di San Leucio del Sannio e l’ultima scossa era di magnitudo elevata“: lo ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco del comune di, Ettore De Blasio, riferendosi allonel Beneventano. “Stamattina ho riunito il Coc e in questo istante i tecnici comunali stanno effettuando un sopralluogo nel centro storico dove ci sono delle abitazioni un po’ datate. Ho interloquito anche con i vigili del fuoco, nel caso dovessimo averne necessità, interpelleremo il comando provinciale“. “Al momento non ci sono state segnalate criticità – ha concluso il ...

TgrRai : #Benevento, scosse #terremoto ancora in corso: gente in strada. Prima evacuati studenti poi decisa chiusura #scuole… - AAndreafusco1 : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO #CAMPANIA, nuova FORTE scossa di MAGNITUDO 3.8. ecco perché è in ATTO uno #sciame #sismico - MariaAversano1 : RT @TgrRai: #Terremoto Ore 11,38 altra scossa di magnitudo 3,8 scala Richter, in provincia di Benevento con epicentro a San Leucio del San… -