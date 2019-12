Roby | il cucciolo abbandonato

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un bellissimoera statoe lasciato da solo senza né cibo né acqua. La cosa più inquietante era che il poveroera statoin una scatola, dove c’era scritto: “per favore portatemi a casa”. Ilè stato molti giorni all’interno del cartone, tra l’indifferenza delle persone che facevano finta che non ci fosse nemmeno e che non sentivano il suo pianto. All’improvviso successe qualcosa che nessuno si aspettava, una ragazza che stava passando da quelle parti sul motorino si è fermata per soccorrere il povero. Appena avvicinatasi alnotò che era molto intimorito, come se in precedenza fosse stato maltrattato, aveva paura degli umani e non si poteva biasimare dato che si trovava lì proprio a causa del suo insensibile padrone che se ne è disfatto in questo modo. ...

roby_mazz : RT @azetaemmea: Un cucciolo, forse rimasto orfano, trova riparo vicino un bersaglio che somiglia alla sua mamma. La caccia è una merda di… -