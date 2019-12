Robbie Williams | “La Sardegna è troppo cara anche per me”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 17 dicembre 2019)contro la. Letto così sembra il titolo di un film peplum anni Cinquanta. Ma di fatto è così. L’artista è stato in Italia per cantare alla finale di X Factor e promuovere il suo disco di Natale. Ma in queste ore a scaldare gli animi non è né la sua presenza né la sua voce spettacolare. Il cantante, infatti, ha sollevato qualche malumore – soprattutto italiano – dopo una frase che si è lasciato sfuggire. «Che strano che avete in Italia un posto di mare dove gli italiani vanno poco perché è diventatocaro, la… Èper me». Ecco, questa è la frase incriminata che non va giù ai più.– scrive Tgcom24 – ha detto queste parole nel corso di un’intervista per Tim Radio. Ma come mai è finito a parlare dell’Italia? L’artista, nei giorni scorsi, era nel nostro Paese perché ospite ...

