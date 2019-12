Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Malanapoli continua a dispensare episodi sempre più inquietanti. Protagonisti dell’ultima, incredibile vicenda tre ragazzini di appena 12che, insieme a un loro amico 14enne, sono stati bloccati dalla polizia mentre si trovavano in un parcheggio del quartierein “compagnia” di una. I cinque, stando a quanto candidamente ammesso dai diretti interessi, avevano appena consumato un rapporto sessuale. Una storia incredibile, quella avvenuta nella notte a cavallo tra sabato e domenica. Intorno alle 22 i poliziotti del commissariato di zona, dopo essere stati allertati da alcuni residenti, si sono precipitati in via Traccia per delle “strane” urla. Arrivato sul posto, come riportato dal quotidiano “Roma”, gli agenti hanno subito identificato la donna e i quattro giovanissimi, tutti originari della zona di Forcella e dei ...

anteprima24 : ** Orrore a #Poggioreale, a 12 anni fanno sesso con una prostituta: blitz con giallo ** -