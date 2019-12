Istat | per la prima volta calano i migranti dall’Africa Fuga dei cervelli | 186 mila via

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) I dati dell’nel 2018 evidenziano un aumentano degli italiani che si trasferiscono all’estero e parallelamente una diminuzione invece degli immigrati dall’Africa verso l’Italia. Le cancellazioni anagrafiche per l’estero (emigrazioni) sono 157(+1,2% sul 2017). GraficoISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ANNO 2018 Di queste, quasi tre su quattro riguardano emigrati italiani (117, +1,9%). Le iscrizioni anagrafiche dall’estero (immigrazioni) sono circa 332, per lain calo rispetto all’anno precedente (-3,2%). GraficoISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ANNO 2018 Oltre il 73% dei nostri concittadini che ha lasciato il Paese ha 25 anni e più; di questi, quasi tre su quattro hanno un livello di istruzione medio-alto. Il ...

