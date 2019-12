Il messaggio choc di Virginia Giuffre | Se mi succede qualcosa | sappiate che non ho

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Mariangela Garofano In seguito alle accuse mosse nei confronti del principe Andrea,, "schiava sessuale" di Jeffrey Epstein, ha postato un inquietante tweet, rivelando di temere per la propria vita, la donna che ha accusato il principe Andrea di aver fatto sesso con lei quando era minorenne, ha scritto un post su Twitter a dir poco inquietante. Il post della donna arriva in risposta al tweet di un utente che scriveva: “L’FBI la ucciderà per proteggere i ricchi e potenti”. “Voglio rendere pubblico che non ho nessuna forma o mania suicida”, twitta la, che aggiunge: “Ho fatto sapere al mio terapista e al mio medico di base – se mai dovesse accadermi– di non lasciar cadere la cosa, per la salvezza della mia famiglia, e di aiutarmi a proteggerli. Troppa gente malvagia vorrebbe vedermi in silenzio”. La scioccante dichiarazione ...

