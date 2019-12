Il Benevento fa crollare le quotazioni dei bookmakers

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Quarta vittoria consecutiva senza subire reti e primato sempre più consolidato per il, tornato dalla trasferta di Livorno con un solido successo per 2-0, grazie al quale si è portato a 37 punti, ben nove in più rispetto alla seconda in classifica, il Pordenone, e 11 sopra la terza, il Frosinone. Quando mancano tre giornate al termine del girone d’andata i sanniti, oltre alla classifica (hanno tra l’altro il miglior attacco e la miglior difesa della categoria), dominano letteralmente il tabellone scommesse su chi arriverà primo a fine campionato di Serie B, ottenendo quindi il salto diretto in A. Secondo gli analisti SNAI i giallorossi sono dati a 1,20 appena per il primo posto finale. La prima inseguitrice è il Frosinone, che ha risalito parecchie posizioni ma è dato, come riporta Agipronews, a ben 15 volte la posta per la ...

