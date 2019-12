Five Guys a Roma | rimandata l’apertura del primo fast food in città prevista per oggi

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L'annuncio arrivato 48 ore prima dell'apertura del ristorante in via della Stamperia ha lasciato con l'acquolina in bocca i fan che attendono da diversi mesi l'arrivo di. Ma i responsabili rassicurano che si tratta solo di aspettare ancora un po', e che l'inaugurazione è stata"per motivi indipendenti" dalla loro "volontà".

Notiziedi_it : Five Guys, l’attesa continua: rimandata l’inaugurazione a Roma - Investireoggi : Five Guys, il colosso degli hamburger, rimandata apertura a Roma di oggi - VeronicaG_88 : Il colosso #FiveGuys apre oggi a #Roma (l'apertura era prevista a luglio). 'I cinque ragazzi' inaugureranno il sec… -