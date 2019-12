Eros Ramazzotti sbotta | “Non c’è freno a questo schifo”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il cantante si prepara a rimettersi in gioco dopo un anno di dure prove. Prima il divorzio da Marica Pellegrinelli, poi l’operazione alle corde vocali, ma il 20 già è pronto a tornare sul palco. Per questa occasione ha incontrato Il Corriere della Sera a cui ha raccontato la sua convalescenza dopo l’intervento, ma anche della sua vita privata. Il cantante romano ha affrontato anche il discorso del suo secondo divorzio, senza evitare il paragone tra questa separazione e quella da Michelle Hunziker. Tuttavia non è mancato un sfogo contro il gossip, che con la cronaca rosa lo tiene sempre sotto tiro. La convalescenza diL’intervento è stato necessario, dopo mesi di problematiche: “I problemi erano iniziati a Sanremo” spiega l’artista. “Sentivo qualcosa che non andava nella voce. Dagli esami è emerso un ispessimento delle corde vocali e ho deciso di intervenire ...

