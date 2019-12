Cambiago | asilo chiude per la puzza | “Presenza di N-esano e formaldeide | l’aria non è

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Una relazione ha confermato la presenza di sostanze comee n-nell'aria di undi: a denunciare lasono stati i genitori dei bimbi circa un anno fa dopo alcuni lavori di ristrutturazione effettuati nell'istituto. Ora le analisi che confermano che "l'aria non è salubre" all'interno dell'

Mikepub1 : RT @sono_farmaci: L'aria nell'asilo di Cambiago (Milano) è irrespirabile: 'N-esano e formaldeide, aria non salubre'. Per avere la conferma… - faziohc : RT @sono_farmaci: L'aria nell'asilo di Cambiago (Milano) è irrespirabile: 'N-esano e formaldeide, aria non salubre'. Per avere la conferma… - gael99 : RT @sono_farmaci: L'aria nell'asilo di Cambiago (Milano) è irrespirabile: 'N-esano e formaldeide, aria non salubre'. Per avere la conferma… -