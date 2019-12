Arbitri Serie A | Di Bello per Brescia-Sassuolo | Rocchi per Samp-Juve

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sono state diramate le designazioni per gli incontri di mercoledì inA: DiarbitreràMercoledì 18 dicembre inizia la 17ª giornata diA: lantus di Maurizio Sarri affronterà ladoria nell’anticipo del turno di campionato, in virtù dell’impegno in Supercoppa contro la Lazio. Si recupera anche, 7° turno diA, rinviato per la scomparsa di Squinzi. Ecco le designazioni arbitrali.Mercoledì 18/12 h. 20.45 DIMONDIN – ROCCA IV: CHIFFI VAR: NASCA AVAR: PAGANESSIDORIA-NTUS Mercoledì 18/12 h. 18.55RANGHETTI – CECCONI IV: GIUA VAR: BANTI AVAR: LO CICERO Leggi su Calcionews24.com

davideferrari69 : RT @re_assoluto: +++ CLASSIFICA SERIE A +++ INTER senza centrocampo 38 JUVE + arbitri 36 LAZIO… - Salvucc20278465 : RT @Sport_Mediaset: Arbitri #SerieA: #FiorentinaInter a Mariani. Per #JuveUdinese designato Pasqua, #DiBello per la prima di #Gattuso alla… -