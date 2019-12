Renzi pubblica immagine dei Nutella Biscuits | la misteriosa confezione

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) I due Matteo della politica,e Salvini, sono scivolati sui: prima il leghista con le nocciole turche, ora il leader di Iv con la. Mentre Salvini boicottava le nocciole prodotte in Turchia e allontanava il consumo difavorendo i prodotti italiani; Matteomostra unatotalmente nuova per i consumatori nazionali. In un tweet, infatti, l’ex premier hato un’in cui mostra unadei biscotti alladiversa da quella che si trova nei maggiori supermercati. Vediamo di che cosa si tratta. MatteosuiAnche Matteoha provato ad assaggiare i tanto acclamati: su Twitter, però, hato un’sospetta. La, infatti, non richiama il sacchetto venduto nei supermercati, ma un tubo che si vede in alcune attività commerciali ...

lucatelese : Matteo Renzi è un rappresentante istituzionale che ha OBBLIGO ISTITUZIONALE di rendere pubblica dichiarazioni dei r… - HuffPostItalia : Corrado Formigli si arrabbia con Matteo Renzi: 'Gli ho parlato in privato di una questione sulla mia casa e l'ha re… - fabiospes1 : RT @salvinimi: Dopo il tweet di Renzi su #biscuits sono più che convinto che i social manager dei nostri politici bisognerebbe frustarli in… -