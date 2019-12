Mette in vendita la casa | nessuno la vuole e alla fine la scambia con un iPhone

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 15 dicembre 2019) Una vicenda che ha del paradossale ma che è realmente accaduta a Detroit. Un uomo, Andreas Gindelhuber aveva acquistato una villetta per 40mila dollari a Detroit con l’intenzione di rivenderla e guadagnarci qualcosa. Si era affidato ad un’agenzia immobiliare che l’aveva messa inma , nonostante trascorressero i mesi, non si faceva avanti nessun acquirente. Il valore della, man man che passavano i mesi veniva svalutato fino ad arrivare a 3mila dollari. Ma, poiché neppure a questo prezzo si faceva avanti, Andreas ha deciso di accettare dire la sua villetta con un. E’ lui stesso che ha raccontato così: “Ci ho guadagnato meno di mille dollari”. Dopo che un signore tedesco ha sentito la storia di quest’uomo sfortunato ha scritto una mail all’agente immobiliare che si era occupato dellae ha detto così: “Non mi ...

